На Закарпатті тривають пошуки туриста в Києві

ДСНС Закарпаття повідомляє, що пошуки киянина, який заблукав на горі Гимба 13 лютого, продовжилися.

Від управління ДСНС Закарпаття до робіт було залучено Гірське пошуково-рятувальне відділення села Пилипець.

Раніше до робіт було залучено Гірське пошуково-рятувальне відділення міста Мукачево.

Поліція, авто, люди

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Крім того ми писали, що стріляниною закінчився конфлікт чоловіка і жінки в Київському під'їзді

Про це пише поліція Києва на офіційній сторінці в Facebook.

Цей інцидент трапився в Києві, ніхто зі сторін звичайного побутового конфлікту не очікував, що закінчиться він стріляниною.

У під'їзді звичайного будинку між двома чоловіками трапилася словесна перепалка, один з сперечаються раптом витягнув зброю і вистрілив у противника.

Зараз поранений перебуває в лікарні, життя його, за твердженнями медиків, в небезпеці, випадок зі стріляниною розслідує поліція.

Нагадавши, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.

Також Politeka писала, у Києві пограбували кредитний кіоск, є постраждалі.